La notte da leoni di Hasbulla: l’influencer arrestato nel Daghestan dopo un addio al celibato

La star del web Hasbulla Magomedov è finito nei guai con la legge la settimana scorsa, quando è stato arrestato nel Daghestan, repubblica della Federazione Russa, per aver violato il codice della strada. Avrebbe bloccato il traffico, insieme ad alcuni amici, per festeggiare l’addio al celibato di un amico. L’impresa sarebbe stata anche filmata e pubblicata sui social: nei video, riportano i media esteri, appare anche il volto noto del web, anche se non era alla guida di nessuna delle quattro macchine incriminate. Le vetture hanno iniziato a rallentare e accelerare all’improvviso, due di loro si sono addirittura esibite in un numero da stuntman all’altezza di un incrocio. Nella baraonda sarebbe stato anche provocato un incidente tra due auto, anche se nessuno sembra sia rimasto ferito nello scontro.

Le forze dell’ordine, immediatamente allertate, hanno portato gli autori della notte da leoni nella centrale più vicina, ma risultano tutti in libertà. A cominciare da Hasbulla, che ne ha approfittato per scusarsi pubblicamente via social: «Abbiamo esagerato. Non lo faremo più ragazzi. Ci dispiace veramente. Stavamo giocando e scherzando, ma voglio comunque rispondere. Comunque non ero io che guidavo». Anche il portavoce del ministero degli affari interni del Daghestan è intervenuto per puntualizzare: «Il modo in cui nel Daghestan si festeggiano gli addii al celibato è famoso anche oltre la Repubblica. In assenza di altre forme di intrattenimento, questa opzione primitiva rimane estremamente popolare. Bloccano le strade, sgommano, sbattono le auto una contro l’altra. Tutte cose che non hanno nulla a che fare con le celebrazioni nuziali». Attualmente, si legge dall’account ufficiale di Hasbulla, l’influencer si trova agli arresti domiciliari.

Foto copertina: @HasbullaHive su Twitter

