Ecco la Roma di Cesare, spiegata da Piero Angela, che non potrà più essere vista – Il video

L’ultima volta è stata nell’estate 2022. Da giugno a ottobre “Viaggi nell’antica Roma” ha divertito i turisti e i romani nelle afose notti capitoline. Il progetto, che attraverso due appassionanti spettacoli multimediali racconta e fa rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare, era disponibile in otto lingue diverse e aveva come voce narrante Piero Angela. Le proiezioni ai Fori Imperiali sono resistite anche in epoca Covid e sono state fermate durante l’amministrazione di Roberto Gualtieri. Ora non sarà più possibile vederli. Il progetto per questo 2023 non è stato rinnovato ed è scoppiata la polemica. A criticare lo stop, l’ex sindaco Ignazio Marino. Proprio durante la sua amministrazione fu ideata questa tipologia di spettacoli con l’aiuto del noto divulgatore scientifico. L’ex primo cittadino ricorda i guadagni nelle casse del Campidoglio, partiti già con la prima edizione, nel 2014: «110mila spettatori per un incasso di un milione e 200mila euro solo nei primi sei mesi, a fronte di un investimento iniziale di 800mila». Al coro di critiche si aggiunge anche quello del consigliere regionale di Italia Viva ed ex deputato Luciano Nobili: «Un grave errore. Farlo nell’anno del boom turistico post pandemia, mentre Roma è impegnata verso il Giubileo del 2025 e la candidatura a Expo 2030 è ancora più incomprensibile. Farlo a pochi mesi dalla scomparsa di Piero Angela, invece di usare il Viaggio nei Fori come uno straordinario omaggio ad una figura così importante per la nostra cultura e la nostra scienza è semplicemente assurdo».

Leggi anche: