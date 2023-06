Il presidente Lukashenko conferma: «Prigozhin è in Bielorussia»

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha confermato la presenza del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin in Bielorussia. «Le garanzie di sicurezza, come promesso ieri, sono state fornite. Prigozhin oggi è in Bielorussia», ha detto Lukashenko citato dall’agenzia Belta. Durante la rivolta «per mezza giornata, tutte le forze armate, non solo l’esercito, ma anche la polizia e le unità speciali, sono state messe in stato di massima allerta. Un’intera brigata era pronta ad essere dispiegata nella Federazione Russa se necessario», ha dichiarato il presidente bielorusso.

