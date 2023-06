Dopo Kiev, il cardinale Zuppi domani a Mosca. In programma un incontro con il patriarca Kirill

Il 28 e il 29 giugno 2023 il cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sarà in visita a Mosca come inviato di Papa Francesco. Sarà accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, secondo quanto riferisce la Santa Sede. «Lo scopo principale dell’iniziativa è incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace». Zuppi si prepara così a continuare la sua iniziativa di diplomazia umanitaria, iniziata con la missione per la pace in Ucraina. Il presidente della Cei è stato, infatti, in visita a Kiev il 5 e il 6 giugno per dialogare in modo approfondito con le autorità ucraine sulle possibili vie per allentare le tensioni e avvicinarsi alla chiusura del conflitto in corso. Ora è il momento di Mosca.

Il patriarca Kirill

Non si conoscono ancora i programmi di Zuppi e le figure che incontrerà. Quel che è certo è che nei giorni scorsi ha manifestato il desiderio di incontrare il patriarca ortodosso Kirill. «I risultati di tali colloqui come quelli con i Rappresentanti religiosi, nonché l’esperienza diretta dell’atroce sofferenza del popolo ucraino a causa della guerra in corso, verranno portati all’attenzione del Santo Padre e saranno senz’altro utili per valutare i passi da continuare a compiere sia a livello umanitario che nella ricerca di percorsi per una pace giusta e duratura», fa sapere la Santa Sede.

