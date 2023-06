Ventenne trovato morto sul ciglio di una strada nel milanese. Si cerca l’auto pirata

Un ventenne è stato trovato morto stamani a Cornaredo, nel Milanese, sul ciglio di una strada provinciale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri di Corsico che stanno cercando di accertare le cause della morte. Il corpo del giovane è stato ritrovato all’alba sul ciglio della provinciale 162. A notarlo un passante che ha lanciato l’allarme. Il ragazzo, di origini nordafricane, potrebbe esser stato investito ieri notte da un auto che non si è poi fermata per prestare i soccorsi. I carabinieri – riporta Il Giorno – cercheranno di ricostruire quanto accaduto anche analizzando le immagini delle telecamere della zona.

