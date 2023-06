Roma, festeggiano per aver ottenuto i domiciliari: i due Casamonica jr. tornano in carcere

Antonio e Giuseppe Casamonica erano stati condannati a 4 anni di carcere per lesioni aggravate. Dopo la festa nella casa della nonna, già confiscata dall’antimafia, sono stati riportati in prigione

Hanno festeggiato la concessione degli arresti domiciliari con balli, canti e fuochi d’artificio. E in tempo record sono stati riportati in carcere. I figli di Guerrino Casamonica, Giuseppe e Antonio, rispettivamente 19 e 21 anni, erano stati arrestati lo scorso 17 aprile per aver aggredito con un coltello un cittadino di origini egiziane e così sono stati fermati e portati in carcere. Alcuni giorni fa avevano ottenuto i domiciliari. E i due giovani hanno pensato di festeggiare l’uscita dal carcere con una mega festa nella villa della donna, già confiscata dall’antimafia. Ma i festeggiamenti hanno disturbato la quiete di alcuni vicini di casa, che hanno chiamato la polizia.

Una volta raggiunta la villa in via Flavia Demetria a Vermicino, i due giovani Casamonica hanno tentato di darsi alla fuga, ma sono stati rintracciati dagli agenti e riportati in carcere. Giuseppe e Antonio Casamonica erano stati arrestati per aver aver aggredito Magdy Mahomoud, prendendolo a pugni e ferendolo con un coltello davanti alla figlia e alla moglie. L’aggressione dei Casamonica jr. gli costò un trauma cranico-facciale, contusioni multiple e la recisione di una parte di orecchio. I due Casamonica vennero individuati e arrestati e condannati a 4 anni di carcere per lesioni aggravate. Poi è arrivata la richiesta dei domiciliari. Ma è bastata una festa per farli rifinire in carcere.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: