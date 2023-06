Firenze, sequestrati 126mila euro all’ex sovrintendente del Maggio Musicale, Pereira: i sospetti sui rimborsi gonfiati

La guardia di finanza di Firenze ha sequestrato ieri – mercoledì, 28 giugno – la somma di 126.483,61 ad Alexander Pereira, ex sovrintendente della Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino, indagato per peculato. Pereira, spiega la Procura, si sarebbe appropriato dei soldi dello storico teatro d’opera del capoluogo toscano, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di denaro dell’ente. In particolare, gli inquirenti contestano all’ex sovrintendente di aver ottenuto il rimborso di spese personali e l’uso della carta di credito della Fondazione per pagamenti non inerenti la sua funzione, come per un trasloco oltre a pernottamenti in diversi alberghi, voli aerei o in elicottero, spese – queste – non rimborsabili per contratto. Era stato lo stesso Pereira, lo scorso 30 gennaio, a rendere noto di essere stato indagato dalla procura fiorentina per un’inchiesta relativa alle spese da lui sostenute e poste a carico dell’ente. Il 9 febbraio era stato anche interrogato dal pm, a cui aveva spiegato di aver sostenuto quelle spese per nell’esercizio del suo mandato.

