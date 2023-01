Firenze, indagato per peculato il sovrintendente del Maggio Musicale Alexander Pereira

Il sovrintendente del Maggio musicale fiorentino, Alexander Pereira, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Firenze per un’indagine relativa alle spese da lui sostenute e poste a carico dello storico teatro d’opera del capoluogo toscano. Lo ha comunicato lo stesso Pereira alla riunione del Consiglio d’Indirizzo dell’ente, precisando che l’avviso gli è stato recapitato venerdì scorso. L’ipotesi di reato per la quale Pereyra è indagato è quella di peculato. La procura lo ha invitato a comparire davanti al pm il prossimo 9 febbraio. Ma la difesa del sovrintendente è già stata anticipata al Consiglio d’indirizzo del Maggio: «Si tratta, in buona sostanza, dei fatti già ampiamente riportati dai mezzi di informazione in questi ultimi tempi. Ribadirò e chiarirò all’autorità giudiziaria quanto ho sempre sostenuto in ogni sede, e cioè che si tratta di spese tutte collegate e necessarie all’esercizio del mio mandato di sovrintendente e direttore artistico del Maggio musicale Fiorentino».

Foto: ANSA/US COMUNE DI FIRENZE

Continua a leggere su Open

Leggi anche: