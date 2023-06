Ululati in parlamento contro gli interventi di Aboubakar Soumahoro. La denuncia di Faraone: «Derive razziste» – Il video

«È intollerabile che ad ogni intervento del collega Aboubakar Soumahoro ci siano degli ululati, cori che solitamente allo stadio vengono indicati come messaggi razzisti. Non è accettabile». Così il parlamentare Davide Faraone di Italia Viva è intervenuto in Aula denunciando il comportamento di alcuni parlamentari della maggioranza. Concorda Angelo Bonelli che, a sua volta, ha evidenziato come ogni volta che parla Soumahoro «si elevano sistematicamente schiamazzi, urla e gesti che lo mandano a quel paese». Bonelli (che pure con il deputato ha consumato una rottura, visto che Soumahoro era stato candidato dai Verdi ma ha poi dovuto abbandonare Avs in seguito alle indagini sulle coop della moglie) si è poi rivolto alla maggioranza invitandola a «rispettare un parlamentare della Repubblica e i toni civili di una democrazia». Soumahoro ha diffuso il video sui suoi social. «Essere un deputato italiano con background migratorio in un Parlamento a maggioranza di Destra, è un atto di Resistenza quotidiana», scrive su Instagram. «Soprattutto quando, come oggi, ho chiesto esplicitamente che gli immigrati che pagano gli stessi contributi e le stesse tasse degli italiani abbiano, come loro, gli stessi diritti». Ha poi ringraziato i colleghi per il sostegno precisando che non si farà «intimidire da atteggiamenti di deriva razzista».

