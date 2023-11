Caso Soumahoro, in tribunale a Latina si presenta solo la suocera. La moglie Liliane Murekatete si collegherà da remoto – Il video

Liliane Murekatete, moglie del parlamentare Aboubakar Soumahoro, non si è presentata al Tribunale di Latina. Oggi, 3 novembre, è il giorno in cui lei e sua madre Marie Therese Mukamatsindo dovranno rispondere davanti al Gip di Latina Giuseppe Molfese. Murekatete lo farà collegandosi in remoto da Ostia. L’accusa descrive «una struttura delinquenziale a livello familiare» che sarebbe stata messa in piedi dai membri del Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale integrata “Karibu”. Per le due donne sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre Michel Rukundo (l’altro figlio di Mukamatsindo, anche lui interrogato da remoto) avrà l’obbligo di dimora ad Alessandria, dove ha la residenza.

Leggi anche: