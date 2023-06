Strage di Bologna, arrestato Paolo Bellini: «Sta preparando degli omicidi»

Paolo Bellini è stato arrestato. L’ex Avanguardia nazionale era stato condannato circa un anno fa all’ergastolo in primo grado dalla corte d’assise di Bologna come uno degli esecutori materiale della strage della stazione del 2 agosto 1980. L’arresto è avvenuto dopo un’ordinanza della Corte d’Assise d’appello. Un video di un turista tedesco aveva fatto riaprire le indagini. Per la procura Licio Gelli era uno dei mandanti. Nella sentenza la Corte d’Assise ha ribaltato l’impostazione della procura. Nel 2020 Gilberto Cavallini aveva ricevuto una condanna all’ergastolo. Secondo le prime informazioni Bellini stava preparando alcuni omicidi per vendetta dopo la condanna. Tra cui quello dell’ex moglie, che aveva testimoniato nel processo.

