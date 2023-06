Foggia, la rapina diventa boomerang: ladro sequestrato e pestato per ore dai proprietari di un appartamento

Era entrato per rubare, ma ha trovato il proprietario dell’appartamento e tre amici, che per tutta risposta lo hanno sequestrato per diverse ore, sottoponendolo a dileggi e violenze. Questo è il quadro – che dovrà essere confermato dalle indagini – che emerge dal video dell’accaduto girato dagli stessi presunti aggressori in un’abitazione del centro di Foggia. Due di loro, riporta l’edizione barese di Repubblica, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile, mentre due sono ricercati. A far scattare l’allarme è stata la denuncia della madre del topo d’appartamento. Secondo le prime ricostruzioni, il 26enne sarebbe stato usato come poggiapiedi e costretto a sedere a terra sotto l’occhio elettronico del suo stesso telefono, che gli era stato sottratto da uno degli aggressori. I quattro sono accusati di sequestro di persona e procurate lesioni personali. Col volto tumefatto e numerosi lividi sul corpo, il ladro, che probabilmente già aveva rubato altre volte dalla cassetta di sicurezza di quello stesso appartamento, è stato portato dagli agenti al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. Le indagini della polizia si stanno concentrando anche sulla provenienza del denaro e sulla ricerca degli altri due sospetti aggressori, che avrebbero anche minacciato il ladro.

