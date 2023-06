Roma, il vandalo che ha sfregiato il Colosseo è stato identificato: «È un turista inglese, era con la fidanzata»

Ivan Dimitrov, bulgaro ma nato a Roma e che oggi vive in Gran Bretagna, è il vandalo che ha sfregiato il Colosseo. A identificare il 27 enne che ha scritto i nomi “Ivan and Halley, 23” è stato il Daily Mail, secondo il quale il ragazzo avrebbe un secondo nome (Hawkins) e lavora come fitness trainer a Bristol. Lui e la fidanzata vivono nella periferia della cittadina a Keynsham. E secondo alcuni operai che stanno effettuando dei lavori in casa i due sarebbero andati via la scorsa settimana e non torneranno in Gran Bretagna prima di 15 giorni. Ora lui rischia una multa fino a 5 mila euro e 15 giorni di carcere. . «Sono grato all’Arma dei Carabinieri per aver prontamente individuato il presunto responsabile del gesto incivile quanto assurdo commesso al Colosseo», ha dichiarato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. «Si tratta di un atto che ha offeso tutti coloro che nel mondo intero apprezzano il valore dell’archeologia, dei monumenti e della storia». Il ministro ha poi espresso l’auspicio che la giustizia faccia il suo corso, «applicando rigorosamente le leggi».

