Colosseo, ancora uno sfregio. Turista svizzera 17enne incide le sue iniziali: filmata e denunciata

Una 17enne turista svizzera, in vacanza a Roma con la famiglia, è stata sorpresa da una guida turistica a incidere l’iniziale del suo nome su un basamento del Colosseo. Un altro sfregio, a pochi giorni da quello compiuto dal 31enne bulgaro residente nel Regno Unito Ivan Dimitrov, che il 23 giugno scorso ha inciso nelle pietre secolari dell’Anfiteatro «Ivan and Halley – la sua ragazza, ndr -, 23». Dimitrov è indagato per danneggiamento di beni culturali e rischia una multa fino a 15 mila euro e 15 giorni di carcere. Come lui, anche la minorenne svizzera è stata filmata e denunciata. A intervenire è stata una guida turistica, che l’ha pizzicata sul fatto e dopo averla redarguita ha avvisato la vigilanza del Parco Archeologico del Colosseo e quindi i carabinieri. La 17enne, ricorda Adnkronos, dovrà rispondere di deturpamento e deterioramento dei Beni culturali (articolo 518 duodecies del codice penale) e violazione del regolamento di polizia urbana, del divieto di imbrattare, disegnare, incidere o compromettere il patrimonio artistico, storico e monumentale della città. La denuncia è scattata dopo che la giovane è stata portata nella caserma del comando carabinieri di piazza Venezia.

Leggi anche: