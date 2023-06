La sfida Musk-Zuckerberg al colosseo? «Se facessero una adeguata donazione a fini benefici se ne può parlare»

Smentendo qualunque accordo, il Ministero rilancia proponendo una sfida non violenta e con una donazione in parte destinata all’Emilia Romagna

Nel corso della mattinata, alcuni siti americani avevano diffuso la notizia di un’offerta da parte del Ministero della Cultura per ospitare la sfida tra Elon Musk e Mark Zuckerberg presso il Colosseo a Roma. Una fake news, smentita dal Capo Ufficio Stampa del Ministero a Open, commentata successivamente da un comunicato stampa ufficiale con quella che sembra un’apertura verso i due sfidanti. Confermando che non c’è stato alcun contatto formale, il Colosseo viene concesso «per eventi a pagamento di alto profilo quasi sempre a scopo benefico» e che «ogni richiesta viene valutata dalla direzione del Parco archeologico, non da un organo politico». A proposito di beneficenza, il Ministero coglie l’occasione proponendo «una sfida non violenta» tra i due – «Magari una sorta di certamen, un duello a colpi di versi in latino» – a seguito di «un congruo contributo economico da devolvere alla tutela del patrimonio storico italiano e magari una quota all’Emilia Romagna».

