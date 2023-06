Il Ministero della Cultura non ha offerto il Colosseo per lo scontro tra Musk e Zuckerberg

Circola online la voce che il Governo italiano, attraverso il Ministero della Cultura diretto da Gennaro Sangiuliano, abbia offerto il Colosseo romano come ring per lo scontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. A diffondere la presunta notizia è il sito americano TMZ Sports, seguito da altri UsToday, il tutto alimentato ulteriormente da un tweet di Elon Musk pubblicato questa mattina alle ore 6 italiane: «Some chance fight happens in Colosseum». Contattato il Capo Ufficio Stampa del Ministero della Cultura Andrea Petrella smentisce il tutto informandoci che non è stata presentata alcuna proposta per ospitare lo scontro.

I tweet di Elon Musk che hanno alimentato la voce del presunto scontro al Colosseo.

Secondo quanto riportato da TMZ, un funzionario del Governo italiano avrebbe contattato Mark Zuckerberg per organizzare l’incontro con Elon Musk nel Colosseo, a Roma. Il sito americano afferma che a contattare il proprietario di Meta sarebbe stato direttamente il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e che le fonti interpellate confermerebbero l’entusiasmo dei due sfidanti per tale location.

Le stesse fonti (anonime) di TMZ raccontano che qualcuno vicino a Zuckerberg avrebbe trasmesso il messaggio a Dana White, attuale presidente della Ultimate Fighting Championship (UFC). Se da una parte Elon Musk pubblica un tweet con un riferimento al Colosseo, dal profilo di Dana White non viene comunicato alcunché.

Nessun tweet a riguardo da parte di Dana White, citato da TMZ come informato sui presunti fatti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: