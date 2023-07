Londra, attivisti di Just Stop Oil interrompono il Pride contro gli sponsor inquinanti: 7 arresti – Il video

Sette climattivisti di Just Stop Oil sono stati arrestati oggi – sabato, 1 luglio – al Pride di Londra per aver interrotto la parata con uno degli ormai classici blocchi stradali non violenti. Nello specifico, il blocco è avvenuto a Piccadilly Circus, nel pieno del corteo, di fronte al carro della Coca Cola. La ragione è la stessa per la quale gli ambientalisti avevano chiesto agli organizzatori della manifestazione di rivedere la politica sugli sponsor: dato che un numero considerevole di questi sono aziende legate al consumo di combustibili fossili e altre pratiche che aggravano il cambiamento climatico. «Se il London Pride non riesce a prendere semplici misure per proteggere la nostra comunità, dobbiamo prendere in considerazione possibili azioni che potrebbero interrompere il Pride», avevano dichiarato gli attivisti, tutti appartenenti alla comunità arcobaleno, la cui azione di protesta è durata in totale 16 minuti prima di essere interrotta dalla polizia.

«Questi sponsor ci imbarazzano»

«Queste partnership mettono in imbarazzo la comunità Lgbtqia+» in un momento in cui «la gran parte del mondo culturale prende le distanze da queste industri tossiche», hanno aggiunto gli attivisti facendo notare che «le persone appartenenti alla comunità arcobaleno sono quelle che soffrono per prime nel collasso culturale generato dal cambiamento climatico». «Il pride è nato dalla protesta – hanno specificato – ed è emblematico di quanta strada abbia fatto la nostra comunità se industrie estremamente inquinanti e banche ora vedono il pride come un modo di ripulire la propria reputazione, sventolando bandiere arcobaleno con una mano, mentre con l’altra accelerano il collasso sociale».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: