«Tifosi dell’Inter qui?»: la frecciata di Liam Gallagher per la finale di Champions League vinta dal suo City – Il video

La vittoria della prima Champions League non si scorda mai. E come poteva dimenticarsene – e non approfittarne per una frecciatina delle sue – un super-tifoso del Manchester City come Liam Gallagher, per di più se in concerto a Milano? Nel corso della sua esibizione di ieri sera, durante gli I-Days 2023, prima di cantare una delle più celebri canzoni degli Oasis, Wonderwall, il cantante britannico ha lanciato una provocazione dal palco: «Ci sono dei tifosi dell’Inter qui?». Tra il pubblico, i tifosi neroazzurri hanno subito colto il riferimento alla sconfitta subita in finale di Champions poco meno di un mese fa, proprio perdendo 1 a 0 contro il Manchester City. E la ferita è ancora aperta, tant’è che dopo le parole di Gallagher si è levato più di qualche fischio contro il cantautore. Ma Liam Gallagher si sa, non si fa frenare da nulla, e ha rilanciato: «Ci sono tifosi del Manchester City qui?», sollevando ancora fischi, ma anche diversi applausi. E prima di intonare Wonderwall, rimettendo tutti d’accordo, il più giovane dei Gallagher ha ringraziato i tifosi del Milan: «Siete stati molto gentili, grazie per il vostro amore e rispetto!».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: