Champions League, il Napoli sfiderà il Real Madrid, il Milan il PSG. Girone tenero per Inter e Lazio. Ecco tutti i sorteggi

Inter, Milan, Napoli e Lazio scaldano i motori per la nuova stagione di Champions League. Sono loro le quattro qualificate dello scorso campionato alla massima competizione calcistica europea. E il sorteggio Uefa di oggi a Montecarlo ha svelato il primo tratto della strada che le aspetterà. I campioni d’Italia del Napoli, in prima fascia, dovranno vedersela con i pluricampioni del Real Madrid, i portoghesi del Braga e . Avversari iberici anche per l’Inter di Simone Inzaghi, che partiva dalla seconda fascia: giocherà contro Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. I «cugini» rossoneri se la vedranno con il Paris Saint Germain del grande ex Gigi Donnarumma, i tedeschi del Borussia Dortmund e i britannici del Newcastle. Può tirare un sospiro di sollievo la Lazio di Sarri, che evita gli squadroni di prima fascia: dovrà sfidare Feyennord, Atletico Madrid e Celtic Glasgow. Strada in discesa, almeno a priori, anche per i campioni in carica del Manchester City, che troveranno sulla loro strada Lipsia, Stella Rossa e Young Boys. Ecco a seguire il dettaglio di tutti i gironi sorteggiati questa sera a Montecarlo.

Il quadro completo dei gironi

GRUPPO A: Bayern Monaco, Manchester United, Copenhagen, Galatasaray

GRUPPO B: Siviglia, Arsenal, PSV Eindhoven,

GRUPPO C: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin

GRUPPO D: Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad

GRUPPO E: Feyennord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic Glasgow

GRUPPO F: Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle

GRUPPO G: Manchester City, Lipsia, Stella Rossa, Young Boys

GRUPPO H: Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk, Anversa

Via alla Champions del dopo Messi-Ronaldo

Sono 32 le squadre in lizza per la prima fase del torneo, nella quale non è previsto che si sfidino squadre dello stesso Paese. Ma quella che si apre tra poche settimane sarà anche la prima Champions League senza alcune delle stelle che le hanno dato lustro da anni, se non decenni: a partire da Leo Messi e Cristiano Ronaldo, «espatriati» rispettivamente in Usa ed Arabia Saudita. Stessa destinazione scelta da altre star del calcio (ex) europeo: Neymar e Benzema, Kanté a Koulibaly, Mané e Brozovic. Più spazio per l’emergere di nuovi talenti? La parola al campo: con quattro italiane pronte a battersi per arrivare fino in fondo.

