Cagliari, furgone travolge i tavolini del centro: multa e rischio di sospensione patente per l’autista

Sarà multato e rischia la sospensione della patente il 35enne che nella giornata di ieri, lunedì 3 luglio, ha rischiato di causare una tragedia in Corso Vittorio Emanuele a Cagliari, in una delle strade più affollate della città. Un 35enne, dopo aver parcheggiato un furgone noleggiato per poi scendere dal veicolo e andarsi a prendere un caffè. Ma il mezzo ha iniziato a muoversi, prendendo via via velocità ed è piombato sui tavolini di cinque locali della strada centrale della città, investendo quindici persone sedute all’esterno di diversi bar e locali. Nove persone sono state trasportate in codice giallo in ospedale, mentre altri sei che hanno riportato lievi contusioni. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale, grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, il 35 aveva tirato il freno a mano in modo incompleto, lasciando la marcia non inserita e lo sterzo ruotato a sinistra. È per queste ragioni che pochi minuti dopo che il 35enne è sceso dal mezzo, il furgone ha iniziato a muoversi da solo, andando a colpire tavolini e persone. nel frattempo il mezzo è stato sequestrato dalla polizia locale, e secondo quanto emerso dalle verifiche non era stato revisionato secondo le tempistiche previste.

