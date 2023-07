La festa Vip con Bonucci e Laura Chiatti che ha fatto irritare il sindaco di Forte dei Marmi: «Non abbiamo autorizzato nulla del genere» – Il video

«Le festa così come si è svolta non è mai stat autorizzata da noi» tuona il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, mentre montano le polemiche per l’evento in spiaggia al Bagno Annetta che avrebbe ospitato diversi personaggi famosi e irritato tanto il primo cittadino quanto i residenti. Alla serata sabato sera tra gli altri c’erano i calciatori Leonardo Bonucci e Riccardo Saponara, scrive il Corriere della Sera, oltre che lo showman Rudy Zerbi e gli attori Marco Bocci con Laura Chiatti. Una festa praticamente abusiva, almeno per come si è svolta secondo il sindaco «e coloro che l’hanno organizzata ne erano ben consapevoli. Naturalmente è intervenuta la polizia municipale, facendo i doverosi rilievi e stiamo valutando tutte le irregolarità della serata». Stando a quel che risulta al Comune, gli organizzatori avevano fatto richiesta di autorizzazione per una cena in spiaggia e l’installazione di una pedana, oltre che di un impianto per la musica, l’illuminazione dell’area interessata e l’uso di tappeti di cocco. Richieste che avrebbero seguito le indicazioni stabilite dall’ordinanza del sindaco diramata in primavera sugli eventi lungo il litorale. E infine ci sarebbe stata la richiesta al demanio per autorizzare l’ingresso sulla spiaggia di un mezzo che doveva trasportare tutte le attrezzature. Quando il sindaco ha visto i video che circolavano sui social, è andato su tutte le furie: «Solo questo era stato autorizzato e nulla di più. Invece sono circolati sui social video e foto della serata inaccettabili, in cui si mostrano tavoli apparecchiati quasi in riva al mare, un palco invece di una pedana, troni, dj e performance d’acrobati con musica alta e addirittura l’esposizione di un veicolo sulla spiaggia di un noto brand automobilistico di lusso». L’evento sarebbe stato organizzato da un’azienda lombarda del settore arredamento, spiega il Corriere che, contattati i gestori dello stabilimento balneare, non hanno ottenuto alcun commento sulla serata.

