Roma, stormo di gabbiani all’assalto di San Pietro – Il video

Hanno scelto via della Conciliazione per raggrupparsi e rubare la scena al Cupolone davanti a degli increduli turisti. Decide di gabbiani sorvolano e passeggiano a due passi dal colonnato di San Pietro. Attirati forse dai baracchini di cibo hanno letteralmente invaso uno dei lati della celebre via cornice di uno degli angoli più belli della Capitale. A immortalare il momento su TikTok Fabrizio Santori, consigliere comunale della Lega. Chissà se è ancora attivo il laser notturno, lanciato nel 2020, per poter dissuadere i volatili oramai padroni incontrastati della città.

