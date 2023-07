Incidente Casal Palocco: in un video emergono i dettagli sull’impatto tra la Lamborghini e la Smart

C’è un video che riprende i drammatici momenti dell’incidente stradale di Casal Palocco, a sud ovest di Roma, provocato dall’impatto tra il Suv Lamborghini degli youtuber TheBorderline e la Smart dove due bambini viaggiavano insieme alla madre e in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni. A darne notizia è il Corriere della Sera, che spiega che gli investigatori sono riusciti a recuperare le immagini da una telecamera di proprietà del Comune fissata su un palo in via di Macchia Saponara. Nel video, stando a quanto riferisce chi ha visto le immagini, si vede la Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro pochi secondi dopo essersi immessa su via di Macchia Saponara. Poco prima dell’impatto si vede l’auto guidata dalla mamma del piccolo Manuel che, dopo aver inserito la freccia a sinistra, svolta da via di Macchia Saponara in via Archelao di Mileto. Pochi istanti, poi il tragico impatto tra i due veicoli. La manovra della donna non risulta violare il codice della strada. Agli investigatori resta però ancora da capire il ruolo di una vettura nera, che si trovava tra la Lamborghini degli youtuber e la Smart. Secondo le prime ipotesi, la terza auto potrebbe aver impedito la frenata della Lamborghini, o aver limitato la visuale a entrambi i veicoli. In ogni caso, al momento resta la certezza che la Lamborghini degli youtuber ha toccato i 124 chilometri orari, mentre il gip ha disposto gli arresti domiciliari per il 22enne Matteo Di Pietro, che era alla guida del suv, e che è indagato con l’accusa di omicidio stradale.

