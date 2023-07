Margherita di Savoia, bimbo di 6 anni muore annegato in mare durante il campo estivo

Un bambino di sei anni è morto questa mattina, 5 luglio, dopo essere annegato nelle acque antistanti il lido “Paradiso dei giovani”, a Margherita di Savoia, in provincia di Bari. Il piccolo, di origini rumene, è nato a Cerignola (Foggia) e avrebbe compiuto 7 anni il prossimo 21 luglio, ma risiedeva con la famiglia a Canosa di Puglia. Dalle prime ricostruzioni dei soccorritori, sembrerebbe che il bambino fosse impegnato in un campo estivo e stesse facendo giochi in mare, quando all’improvviso è finito sott’acqua. Il personale del 118 è arrivato sul posto quando ormai non c’era più niente da fare e non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Oltre ai soccorritori, sul luogo dell’incidente sono arrivati ora anche il pm della procura di Foggia e il medico legale.

Leggi anche: