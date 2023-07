Milano, insieme al caldo arrivano anche i primi tuffi nei Navigli. L’ironia social: «Quell’acqua cristallina meritava proprio una trasgressione» – Il video

Dopo i tuffi nelle fontane di Roma, anche Milano non vuole perdere la sfida dei nuovi sport estivi. Complice il caldo dei giorni scorsi, tra gli abitanti del capoluogo lombardo c’è chi ha pensato di darsi una rinfrescata con un bel tuffo in acqua. E visto che a Milano il mare non c’è, bisogna accontentarsi dei Navigli, il sistema di navigazione interno alla città diventato anche uno dei luoghi più frequentati della movida cittadina. In un video pubblicato dalla pagina Instagram Milano bella da Dio si vedono alcuni ragazzi tuffarsi in un canale vicino alla Darsena. La didascalia che accompagna il post è volutamente ironica: «Che ce ne frega? Sarà perché voliamo», scrive la pagina social riprendendo la celebre canzone dei Ricchi e Poveri. Nella sezione commenti, invece, si scherza soprattutto sulla scarsa pulizia dell’acqua dei Navigli. «È uscito dall’acqua con 5 occhi 3 nasi e si illumina al buio?», si chiede un utente. O ancora: «Avranno preso come minimo 15 malattie di cui 10 ancora sconosciute». Infine, c’è chi usa l’arma dell’ironia e commenta: «Quell’acqua così cristallina in effetti meritava una trasgressione».

Credits video: INSTAGRAM/MilanoBellaDaDio

