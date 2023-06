Roma, col caldo estivo arriva un nuovo sport: i tuffi nelle fontane – Il video

L’alta pressione africana avvolge quasi tutta l’Italia e la colonnina di mercurio sale sempre di più, così come il bisogno di refrigerio. Soprattutto nelle grandi città come Roma, che possono essere rese particolarmente asfissianti dall’isola di calore generata da asfalto e cemento. Così, chi non ha tempo o modo di sfuggire per qualche ora verso il litorale deve ricorrere all’inventiva e trovare soluzioni alternative. Guardando fuori dalla finestra, ecco l’illuminazione. D’altronde la capitale è la seconda città al mondo per numero di fontane. Quasi un peccato che la balneazione in questi monumenti non sia consentita, perché alcuni tuffi, come quello che si vede fare a un uomo di mezza età nella fontana di Piazza Cairoli, denotano una certa eleganza. I video pubblicati dalla pagina Instagram Welcome to Favelas, ormai osservatorio implacabile dei momenti più assurdi e degradanti della vita nelle città italiane, mostrano anche una persona rilassarsi beatamente nella fontana di Piazza Mazzini. L’amministrazione capitolina prevede sanzioni pecuniarie per chi si immerge nelle fontane storiche o fa un uso considerato improprio dei nasoni. Gli importi variano dai 160 ai 450 euro. Minaccia insufficiente a dissuadere i tuffatori seriali, con ogni evidenza.

