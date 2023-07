Chi è Leonardo Apache (in arte Larus), il figlio 19enne di Ignazio La Russa indagato per stupro

Si chiama Leonardo Apache La Russa, in arte Larus, il figlio 19enne di Ignazio La Russa indagato per violenza sessuale ai danni di una ragazza di 22 anni. Terzogenito del presidente del Senato, è figlio di Laura De Cicco e fratello di Lorenzo Kocis (classe 1995) e Geronimo (1980). Quest’ultimo è nato da una precedente relazione di La Russa con Marika Cattare. In famiglia c’è la tradizione di aggiungere un nome in omaggio ai nativi americani e così si spiega il nome Apache. Il 19enne è un aspirante rapper. Nel 2019 ha pubblicato un video musicale sul suo canale YouTube con Apo Way. La canzone si chiama Sottovalutati e fin da subito aveva fatto discutere perché ripeteva più volte «Sono tutto fatto». Oltre a presentare insulti e termini di stampo sessista, come: «Questa bici si muove meglio della tua troia», «Su sta troia dico ciao ciao».

I testi sulla droga che non piacciono al padre

Un testo che al padre La Russa non è mai piaciuto, considerato il chiaro riferimento alla droga, contro cui il presidente del Senato si è sempre dichiarato contrario. Sollecitato all’epoca in un’intervista a Radio Capital, Ignazio La Russa aveva tentato di rassicurare: «Tranquilli, non è fatto, il concetto di fatto ha un significato diverso. Comunque, i padri sono sempre gli ultimi a saperlo. Ma se lo acchiappo con la droga lo ammazzo». Per quanto riguarda il suo percorso scolastico, il 19enne dopo il liceo si è trasferito a Londra per studiare.

L’accusa di stupro

È una ragazza di 22 anni ad accusare Larus di violenza sessuale. Si è presentata alla procura di Milano per denunciare una serie di abusi che sarebbero avvenuti al termine di una serata in una discoteca vicina al Duomo. Secondo la ricostruzione della giovane, quella sera, mentre ballava con un’amica si è accorta che aveva accanto un suo compagno di liceo, Leonardo La Russa. Hanno bevuto alcuni drink e passato del tempo assieme. La mattina dopo, però, lei racconta di essersi risvegliata nuda nel letto di Larus in completo stato confusionale, forse drogata. Accuse che i legali del 19enne rigettano e denunciano che il rapporto sarebbe avvenuto «senza alcuna forma di costrizione».

