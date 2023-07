Roma, i tre calciatori dilettanti accusati di abusi sessuali nei confronti di una campionessa olimpionica

Tre calciatori dilettanti avrebbero molestato una campionessa olimpionica in un locale a Trastevere. Il tutto sarebbe accaduto un anno e mezzo fa. I giocatori, che militano o hanno militato in squadre della Sardegna, sono accusati di violenza sessuale di gruppo. La procura di Roma ha chiesto per loro il rinvio a giudizio. Ora sarà il giudice dell’udienza preliminare a decidere. I fatti, racconta oggi Il Messaggero, risalgono al 22 febbraio 2022. Sarebbero avvenuti di fronte a diversi testimoni. Ma l’atleta ha trovato la forza di denunciare solo due settimane dopo. La campionessa olimpionica si trovava dalle parti di piazza Trilussa. Seduti a un altro tavolo i tre, originari di Oristano. L’hanno riconosciuta e le hanno chiesto di scattare alcune foto con lei. Poi «hanno inserito le mani nei pantaloni della vittima». Costringendola a subire un «palpeggiamento delle parti intime». A quel punto lei ha raccontato agli amici tutto. Sono volate parole pesanti e spintoni. I proprietari del locale hanno chiamato i carabinieri. I quali sono intervenuti e hanno identificato i protagonisti della lite. Quindi è arrivata la denuncia-querela. I nomi degli accusati sono Erminio Coni, Andrea Finotto e Alessio Costella.

