Narcan: cos’è il medicinale che ha salvato la vita di Madonna

La popstar Madonna ha rischiato la vita. Un’infezione nei giorni scorsi l’ha costretta al ricovero in terapia intensiva. E anche a far saltare le date del tour in partenza. Poi è tornata a casa, ma è ancora in convalescenza. A salvarla è stata un’iniezione di un farmaco che si chiama Narcan. Lo ha detto un insider, anche se non è chiaro se a fare l’iniezione sia stato il medico presente o i poliziotti. Repubblica racconta che la cantante è stata sottoposta a un trattamento d’emergenza usato anche nei casi di overdose. Serve per calmare le crisi respiratorie o per affrontare lo shock settico che deriva da un’infezione. Proprio questo è il caso di Louise Veronica Ciccone. «Sabato – aveva spiegato in un post su Instagram, quattro giorni dopo, il suo manager, Guy Oseary – Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha portata a stare alcuni giorni in terapia intensiva». Adesso, ha spiegato l’entourage, la cantante sta bene ma è ancora debole. Un mese prima aveva avuto una forte febbre. Ma non si era fermata. E alcuni temono che possa fare la fine di Michael Jackson. Lei nel frattempo ha ricevuto visite da figli e parenti stretti. Sta cercando di «trovare il tempo di riposare».

Leggi anche: