Roma, prese a pugni un uomo per la mascherina abbassata: l’attore Popolizio risarcisce la vittima

Il 53enne era stato aggredito in un mercatino dal regista perché si era tolto la mascherina per soffiarsi il naso

Alla fine l’attore Massimo Popolizio ha dovuto risarcire il 53enne che ha aggredito il 23 gennaio 2022 perché si era abbassato la mascherina per soffiarsi il naso. Così è terminata la vicenda giudiziaria che ha visto l’attore accusato di lesioni personali. La lite era avvenuta in un mercatino dell’usato di via Sebastiano Grandis all’Esquilino di Roma. Un futile motivo, considerato che tutto è scoppiato perché la vittima si era momentaneamente tolta la mascherina, ma che in tempi di pandemia da Covid era stata percepita dall’attore come grave provocazione. Al punto tale da aggredire l’uomo colpendolo con un pugno al volto e procurandogli lesioni agli occhi. Il 53enne subito dopo si era rivolto al Pronto soccorso e qualche giorno dopo ha presentato denuncia ai carabinieri contro Popolizio. Ieri, 7 luglio, si è chiuso il procedimento con il risarcimento dell’attore.

Chi è Massimo Popolizio

Massimo Popolizio è un attore, doppiatore e regista, nato a Genova. Ha debuttato nel mondo del teatro nel 1983 grazie a uno spettacolo di Luca Ronconi. Nel 1995 ha vinto il Premio Ubu come miglior attore per gli spettacoli Re Lear di William Shakespeare e Verso Peer Gynt. Per poi vincerlo una seconda volta e una terza volta, prima nel 2001 per I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni, poi nel 2015 per Lehman Trilogy, sempre sotto la direzione di Luca Ronconi. Negli ultimi anni è approdato nel mondo della televisione e del cinema, recitando ne Il clan dei camorristi, Romanzo criminale, Mare nero, Mio fratello è figlio unico e Il divo di Paolo Sorrentino. È conosciuto anche come doppiatore: è la voce italiana di Lord Voldemort di Harry Potter.

