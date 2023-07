La cena da 100 mila euro per festeggiare lo yacht dell’imprenditore a Viareggio

Piatti di pesce e caviale. Ma anche champagne e vino. Fino al conto piuttosto salato. È il prezzo della cena per festeggiare il varo di un yacht di un imprenditore a Viareggio in provincia di Lucca. Della storia parla oggi il Quotidiano Nazionale: 23 ospiti e sei guardie del corpo per un armatore del medioriente. E lo sfizio di un superyacht progettato dai cantieri toscani. Con vasche Jacuzzi in ogni cabina cinema e piscine. Oltre all’immancabile piazzola per l’elicottero. L’armatore ha scelto un ristorante nel cuore di Viareggio. E si è raccomandato sulla cantina: «Anche perché al termine vorrei regalare, a ciascuno di loro, una magnum di Sassicaia». Detto, fatto. Alla fine il gestore del ristorante ha portato il conto: 74mila euro e pochi centesimi. Ma l’armatore lo ha sorpreso: «Facciamo pari, prendo qualche altra bottiglia e ti do 100mila euro».

