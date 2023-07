Wimbledon, prosegue il cammino di Berrettini: sconfitto Zverev in tre set

Conquista il posto agli ottavi di Wimbledon Matteo Berrettini, sconfiggendo Alexander Zverev, detto Sascha, sul campo 1. L’Italiano ha superato il tedesco, ex numero due al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6. La partita è stata interrotta per pioggia, ma la sospensione non ha fatto deconcentrare Berrettini che, a pochi giorni dall’inizio del torneo, non era nemmeno sicuro di partecipare: nel corso della stagione attuale, il gioco di Berrettini è stato influenzato dagli infortuni. Nel prossimo match sfiderà Carlos Alcaraz che oggi, 8 luglio, ha battuto in quattro set il cileno Nicolàs Jarry, 6-3, 6-7, 6-3, 7-5. L’erba inglese si rivela, ancora una volta, una superficie gradita al tennista romano: nel 2021, era stato il primo italiano della storia ad arrivare in finale al Major londinese. Allora fu sconfitto da Novak Djokovic, con il punteggio di 7-6, 4-6, 4-6, 3-6.

L’intervista a fine partita

«È incredibile, non pensavo potesse succedere, deve essere qualcosa di speciale che c’è qui in questo posto», ha dichiarato Berrettini nella classica intervista post gara. «L’anno scorso non avevo potuto giocare perché avevo preso il Covid. Questo torneo ha cambiato la mia carriera e per me è speciale essere qui, su questo campo. Mi è mancato tantissimo competere e giocare, il pubblico mi è mancato e lo ringrazio per avermi supportato». Riguardo alla sfida di lunedì, 10 luglio, contro Alcaraz, ha aggiunto: «Credo di non avere nulla da dire su Carlos, l’ho incontrato l’ultima volta due anni fa e, nel frattempo, lui ha vinto tanto. Comunque penso che mi divertirò ogni singolo minuito e punto dopo punto».

