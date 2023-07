Fiat, il ministro Urso regala all’a.d. di Stellantis una copia della Costituzione: «L’Italia è fondata sul lavoro»

Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha accolto stamattina nella sede del Mimit l’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares. Urso, fa sapere l’AdnKronos, ha regalato a Tavares una copia della Costituzione italiana con evidenziati gli articoli 1 e 41. L’articolo 1 ricorda che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Mentre l’articolo 41 sottolinea che in Italia l’iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. L’incontro è ancora in corso. Nei giorni scorsi Tavares durante la presentazione della nuova piattaforma Stla Medium, che in Italia viene utilizzata all’interno dello stabilimento di Melfi, aveva detto che «Stellantis produce dove è competitiva».

Leggi anche: