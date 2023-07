Rikkie Kollè, modella trans 22enne vince Miss Olanda: tempesta di insulti sui social

La modella Rikkie Valerie Kollè ha vinto Miss Olanda 2023. Ma tra non poche polemiche. È una donna transgender di 22 anni e per alcuni è diventato un problema, tanto da inondarla di insulti e commenti transfobici. «Ha una storia forte e una missione chiara»: così i giudici hanno motivato la sua vittoria, accolta tra gli applausi delle altre concorrenti. «Ce l’ho fatta. È incredibile ma ora posso definirmi Miss Netherlands 2023. Sono così felice e orgogliosa che non so come descriverlo», ha scritto la modella su Instagram. E non ha perso l’occasione di lanciare un messaggio alla comunità trans: «Sì sono una donna trans, e questa vittoria ha reso orgogliosa la mia comunità perché ho dimostrato che si può fare». Una posizione di sicurezza che in molti in queste ore hanno tentato di inquinare con diversi commenti negativi sui social. «L’aberrazione trionfa», scrive un utente. «Vergognoso! Un altro uomo travestito che attacca le donne, non applaudite!», si legge in un altro. E ancora: «È tutto così sbagliato, svegliatevi». Ma non mancano anche le reazioni positive che celebrano la sua vittoria e la definiscono «iconica».

Chi è Rikkie Valerie Kollè

Kollè è già nota al grande pubblico olandese. È considerata un’icona lgbtqia+ e ha partecipato a diversi programmi televisivi. Non ha mai nascosto la sua storia ma, anzi, l’ha raccontata pubblicamente in più occasioni per poter essere d’esempio ad altre persone. La modella ha, infatti, raccontato che sin da piccola ha sentito che la sua identità di genere non combaciava con il suo sesso assegnato alla nascita. A soli 11 anni ha chiesto di farsi chiamare Rikkie. A 16 ha iniziato la terapia ormonale e successivamente si è sottoposta agli interventi chirurgici. Un percorso complesso, soprattutto durante l’adolescenza perché ha subito atti di bullismo. Kollè non è la prima persona transgender a vincere un concorso di bellezza: era già successo nel 2018 con la modella Ángela Ponce eletta Miss Spagna.

