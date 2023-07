C’è un caso di colera in Sardegna dopo 50 anni: è mistero sul contagio

Un anziano di Arbus in Sardegna è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. La diagnosi è colera. Le sue condizioni sono stabili. Negli ultimi giorni ci sono stati alcuni miglioramenti. Il paziente, fa sapere l’Unione Sarda, è ricoverato da cinque giorni. Il luogo e il giorno del contagio sono sconosciuti. L’anziano ha altre patologie ma non ha effettuato di recente viaggi all’estero. Dice di aver accusato i primi sintomi circa un mese fa.

Gli accertamenti epidemiologici

Sono in corso da parte dei medici gli accertamenti epidemiologici sui familiari del paziente che vivono nella zona del Medio Campidano e che al momento non accusano alcun sintomo: si attendono però i risultati dei test a cui sono stati sottoposti. L’emergenza, da quanto riporta il quotidiano sardo, è scattata martedì, quando l’anziano è arrivato all’ospedale di Is Mirrionis dopo un ricovero in un’altra struttura sanitaria. Accusava disturbi gastrointestinali e dopo alcuni trattamenti non aveva avuto alcun miglioramento a quel punto si è fatta avanti l’ipotesi del batterio e sono stati avviati gli accertamenti con il conseguente trasferimento nel reparto di Malattie infettive del Santissima Trinità.

Il protocollo

È scattato il protocollo previsto in questi casi, anche se ancora non c’era la certezza del caso di colera, arrivata poco dopo dai risultati delle colture dalle quali è emersa la presenza del batteria vibro cholerae. Avviato subito il trattamento specifico che ha già dato risultati: il paziente sta migliorando. Del caso è stato informato il sindaco di Arbus. L’ultimo caso di colera in Sardegna risale al 1973.

In copertina: l’epidemia del 1973

