Travaglio imita Berlusconi con la scena cult della sedia, quel gesto dopo 10 anni per lanciare il suo nuovo libro – Il video

Dopo 10 anni, quella scena è ancora viva nella memoria collettiva. E anche in quella del direttore del Fatto, che la usa per lanciare il suo primo libro sull’ex premier dopo la sua morte

Marco Travaglio sfrutta per l’ultima volta la scia di Silvio Berlusconi alla base delle sue fortune giornalistiche ed editoriali e manda in edicola la sua contro-biografia del Cav, Il Santo, anticipandone il lancio con un video spot che richiama una delle scene più celebri del suo scontro con Berlusconi nel programma di La7 condotto da Michele Santoro. Era il 10 gennaio 2013 quando nel bel mezzo di una puntata di Servizio Pubblico davanti a 8,6 milioni di telespettatori Berlusconi prese il posto di Travaglio, ma prima tirò fuori il fazzoletto e ripulì la seduta appena lasciata libera dal giornalista. Una scena che deve essere rimasta impressa in modo indelebile nella memoria del direttore de il Fatto Quotidiano, tanto da riproporla dopo 10 anni, con Berlusconi ormai non più nelle condizioni di poterla ripetere.

