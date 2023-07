Quanto pesano 10 secondi? La reazione (cronometrata) dei social sul caso del bidello assolto per la «palpata breve» alla studentessa – Il video

Un bidello dell’istituto Cine Tv Roberto Rosellini il 12 aprile del 2022 ha toccato i glutei a una studentessa di 17 anni, mentre saliva le scale, per «una manciata di secondi». Per questo atto l’uomo, 66 anni, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale «perché il fatto non costituisce reato». L’azione è durata «tra i 5 e i 10 secondi» come denunciato dalla studentessa, ma secondo il giudice non c’era intenzione da parte del bidello di molestare la giovane. La sentenza di assoluzione è rimbalzata su tutti i social ed è partito in queste ore il trend 10 secondi dove gli utenti si cronometrano mentre si toccano in quella che potrebbe esser considerata una palpata. A lanciare il trend è stato il comico Paolo Camilli. Ognuno contribuisce a suo modo, partendo dai videoselfie fino agli sketch comici (The Coniugi) o canzoni riadattate come quella delle “Palpatine Viscidus” degli Official Karmab.

(Video di @paolocamilli, @mehths, @alice_miari, melanie.ayivi, theconiugi, jessicagiorgiasenesi, @officialkarmab)

Leggi anche: