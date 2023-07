L’episodio in provincia di Foggia: sul posto vigili del fuoco e sommozzatori

A Manfredonia, in provincia di Foggia, due bambini di 6 e 7 anni risultano dispersi. Dalle prime informazioni che arrivano dai soccorritori, l’ipotesi è che possano essere caduti in un vicino bacino di irrigazione, un vascone profondo 3 metri. Sul posto sono arrivati Vigili del fuoco e sommozzatori per le ricerche.

