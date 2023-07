Parma, bambina di un anno e mezzo muore annegata in piscina

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina stava giocando insieme ad altri bambini in uno spazio comune a diversi palazzi

Un’altra tragedia in acqua. A Casaltone, frazione del comune di Parma, una bambina di un anno e mezzo è morta dopo essere caduta in una piscina di un’abitazione privata. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 11 del mattino la bambina stava giocando insieme ad altri bambini in uno spazio comune a diversi palazzi dove si trova la piscina: lì sarebbe caduta morendo annegata. Sul luogo, oltre ai mezzi del 118, sono arrivati i carabinieri che stanno effettuando i primi rilievi.

