Filippo Facci: «Senza il contratto in Rai sono rovinato ma rifarei tutto, non mi pento»

Dopo le polemiche scatenate per il suo corsivo su Libero e le accuse di stalking della ex moglie Filippo Facci parla al Corriere della Sera. «Ho preso talmente tante pesciate in faccia, di recente e in passato, che non mi creo grandi problemi. Rivendico la mia coerenza e rifarei tutto quello che ho fatto o detto».

«Cercavano l’incidente e alla fine l’hanno trovato»

Filippo Facci spiega che ha non poche difficoltà: «Passo da Milano 2 a Milano 2, convivo con la donna per cui ho lasciato la madre dei miei figli. A lei, quest’ultima, devo il più recente dei polveroni che mi hanno investito sui giornali. Sono però felicissimo per questo spostamento, sentimentalmente e – cinico – perché la nuova soluzione implica un risparmio: non ho soldi e il contratto in Rai mi servirebbe parecchio. Poi non me lo faranno? Pazienza. Niente che non mi sia già successo: nel 1995 l’allora presidente Letizia Moratti strappò un ingaggio da 66 milioni di lire perché erano uscite intercettazioni che hanno fatto dire che ero craxiano. Apriti cielo! Adesso ci risiamo…». Il giornalista spiega che per le sue frasi sul caso di Leonardo La Russa «cercavano l’incidente e alla fine l’hanno trovato».

Leggi anche: