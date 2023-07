Francesco Valdiserri: condannata a 5 anni Chiara Silvestri, la 24enne che lo travolse e uccise mentre camminava sul marciapiede della Cristoforo Colombo a Roma

Chiara Silvestri, 24 anni, accusata di omicidio stradale aggravato, è stata condannata a 5 anni. Investì, uccidendolo, il 18enne Francesco Valdiserri, la notte dello scorso 19 ottobre. Il ragazzo, al momento dell’impatto, stava percorrendo a piedi un marciapiede in via Cristoforo Colombo a Roma, mentre si trovava in compagnia di un amico. Silvestri è stata condannata con il rito abbreviato, quindi con uno sconto di un terzo della pena. La ragazza – secondo quanto riporta il Corriere – dovrà dare 800mila euro di provvisionale alla famiglia Valdiserri.

I fatti

L’udienza si è tenuta davanti al gup Valerio Savio. In base alle ricostruzioni della procura la ragazza nel momento in cui ha investito il giovane aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito, il test della cannabis non negativo e aveva superato i limiti orari di velocità su quel tratto di strada. Il pubblico ministero, Erminio Amelio, aveva chiesto 4 anni e mezzo e 800 mila euro di provvisionale. Francesco era figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdiserri. Dalla sua morte sia il padre che la madre hanno cercato di sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale portando avanti anche il ricordo del loro ragazzo, pieno di passioni.