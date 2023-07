Luciana Littizzetto e l’addio alla Rai: «A Discovery si respira aria di libertà. Prima qualcuno si lamentava»

Luciana Littizzetto dice che a Discovery si respira «aria di libertà». E non vede l’ora di cominciare la nuova avventura insieme a Fabio Fazio. Anche se, precisa, in Rai non ha mai ricevuto censure vere e proprie: «Anche se qualcuno si lamentava». L’artista è convinta che su Nove troverà meno limiti: «Intanto aiuta l’atmosfera generale, un approccio più sereno. Non è che in passato abbia mai ricevuto censure vere e proprie, però qualcuno ogni tanto si lamentava. Adesso voglio stare tranquilla. E voglio divertirmi. Leggera e senza remore», dice nell’intervista rilasciata a La Stampa.

Littizzetto spiega nel colloquio con Egle Santorini sarà anche giudice di “Tu sì que vales” su Canale 5: «Non c’è niente di insolito. Non ho mai avuto un’esclusiva con Fabio e ho sempre scelto di andare dove mi chiamano e dove posso fare le cose che mi divertono e di cui sono capace. Maria De Filippi, con cui ho grande confidenza, me lo ha proposto mesi fa. Stiamo registrando in questi giorni, il mio impegno è completamente diverso da quello di “Che tempo che fa”. E poi lavoro con Gerry Scotti che è un’istituzione televisiva, con Rudy Zerbi che è fantastico e con Sabrina Ferilli che ho già incontrato su Prime per Dinner Club». L’ultima battuta è sull’addio alla Rai: «Diciamo che dopo un matrimonio così lungo voglio provare la vita da single. Mica ci tengo a fidanzarmi subito con un altro, andiamo a vedere che cosa succede altrove».

Leggi anche: