Milano, crolla una palazzina in via Sciesa: «Due boati prima del cedimento»

I vigili del fuoco al lavoro. La palazzina era in ristrutturazione. Non dovrebbero esserci vittime

Una palazzina di tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata a Milano. L’edificio, che si trovava in via Amatore Sciesa, secondo le prime informazioni era probabilmente disabitato. I vigili del fuoco sono comunque al lavoro per escludere la presenza di persone sotto le macerie. Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito due boati poco prima del cedimento. Per accertarsi che nessuno fosse all’interno verranno utilizzati i cani molecolari. Un residente fa sapere di aver sentito puzza di gas. E poi un rumore: «Come se fosse venuta giù una vetrata».

La palazzina era stata dichiarata inagibile, ed era dunque disabitata. Era in ristrutturazione. È implosa su se stessa prima della mezzanotte. L’edificio non è fronte strada ma all’interno di un caseggiato che non è stato necessario evacuare. Sul posto è subito arrivato un alto numero di mezzi di soccorso. Al momento si trovano praticamente solo i mezzi di soccorso e sporadici curiosi che chiedono cosa sia successo. La valvola del gas di zona è stata chiusa per precauzione.

