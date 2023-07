Il paradosso delle auto elettriche: fanno bene al pianeta, ma le ondate di calore ne riducono l’autonomia

I veicoli elettrici, che tanto aiutano a combattere il cambiamento climatico, non reggono tanto bene le ondate di calore, come quelle in questi giorni si stanno abbattendo su Europa e Usa. Un paradosso che ha a che vedere con le batterie di questi mezzi, che a causa del caldo rischiano di ammalarsi. Non di una malattia fulminante, ma «più simile a una condizione cardiaca, o a un cancro», che peggiora con l’esposizione ai fattori di rischio, riporta l’agenzia Bloomberg. Dal punto di vista termodinamico, il veicolo deve consumare di più per mantenere la propria temperatura e quella dei passeggeri a un livello adeguato, ma è la chimica a giocare contro le batterie agli ioni di litio. Gli stessi ioni che con il salire del termometro accelerano i propri movimenti e faticano a legarsi all’anodo e al catodo, mentre è proprio questo spostamento tra i due poli che trasferisce l’energia al motore. Inoltre, calore e pressione possono generare rotture nella batteria che ne deteriorano le performance.

I rimedi

Il risultato? La durata della batteria si riduce (per questo molti telefoni si spengono automaticamente quando si scaldano troppo). È un po’ come se venisse lasciata costantemente sotto carica, il movimento degli ioni è lo stesso. Quali sono i rimedi? Lasciare l’auto all’ombra, soprattutto d’estate, e usare i caricatori rapidi il meno possibile, tenerla sotto carica quando la si lascia in garage ed staccare il cavo quando raggiunge il 100%. La durata della batteria nel tempo sta diventando una caratteristica a cui chi acquista un veicolo elettrico guarda con sempre maggiore attenzione. E con le estati che diventano sempre più roventi, potrebbe essere la chiave per i produttori per fare la differenza sul mercato.

