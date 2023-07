Tour de France, tifoso si scatta un selfie e fa cadere di sella 14 ciclisti – Il video

Un fan intento a scattarsi un selfie durante la quindicesima tappa del Tour de France ha causato un incidente tra i ciclisti della competizione più ambita d’Europa. Quando mancavano 125 chilometri alla fine della gara, Sepp Kuss, del team Jumbo-Visma ha visto il suo manubrio girare improvvisamente, urtato dal disattento spettatore. Come si può vedere nelle immagini, Kuss ha quindi perso il controllo del proprio mezzo, urtando a suo volta il compagno di squadra Nathan van Hooydonck, che cadendo dalla propria bici ha provocato un incidente a catena dietro di sé. Tutti i 14 ciclisti caduti hanno ripreso la corsa da Les Gets les Portes du Soleil a Saint-Gervais Mont-Blanc. Pacata la comunicazione del team Jumbo-Visma: «Si prega di prestare attenzione quando si segue la corsa dal lato della strada». Più esplicita quella del team Confidis: «Per favore fate attenzione. Per non rovinare la festa ai ciclisti ma anche a voi stessi. Non c’è bisogno del telefono per incidere ricordi indelebili». Un incidente simile si era già verificato nel 2021 e da allora i ciclisti sono tendenzialmente più schivi nei confronti degli spettatori, ma, oggi, non c’è stata attenzione che tenesse.

