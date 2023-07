Venezia, tragedia durante la festa del Redentore: scontro tra un barchino e una briccola. Un giovane cade in acqua e muore

Tragedia nella notte al termine dei fuochi per la Festa del Redentore a Venezia. Un giovane che si trovava alla guida di una barchino ha urtato una briccola e dopo l’urto è stato sbalzato in acqua, senza più riuscire a riemergere a galla, morendo annegato. L’incidente, racconta la Repubblica, è avvenuto nel canale tra San Giorgio e San Servolo. A bordo del barchino erano presenti altre due giovani, rimaste illese, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari, una moto d’acqua dei vigili del fuoco e i sommozzatori, che hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del giovane, come confermato dal Suem (il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica, ndr). Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche l’imbarcazione della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

