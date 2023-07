Aggrediti da un gruppo di mucche: paura per i turisti all’Alpe di Siusi (Bolzano). Due feriti

Erano in visita all’Alpe di Siusi, probabilmente alla ricerca di un po’ di relax immersi nel verde. E invece hanno dovuto fare i conti con un gruppo di mucche imbestialite, che li ha aggrediti: è successo ieri, 16 luglio, a una comitiva di turisti che si trovava nei pressi della Baita delle Marmotte, in Alto Adige. Una donna bellunese di 40 anni è stata ferita al torace. Anche un turista trentino che ha provato a soccorrerla è stato colpito. A scatenare l’agitazione del bestiame, secondo quanto spiegato da una testimone ai microfoni di Rai Alto Adige, sarebbe stato un cane. L’animale stava infatti passeggiando assieme a una famiglia, ma non aveva il guinzaglio: quando sono passati vicino alle mucche quest’ultime avrebbero reagito, nervose. E se la sarebbero presa non direttamente con la famiglia in questione, nel frattempo già passata avanti, ma con i turisti sopracitati, che sono stati successivamente portati in ospedale. La donna, fuori pericolo di vita, è stata trasferita a Bolzano, mentre l’uomo è ricoverato a Bressanone. I soccorsi non sono stati semplici: all’arrivo dell’elisoccorso gli animali erano ancora in evidente stato di agitazione, e solo il rumore del Pelikan 1 è riuscito a farli allontanare.

