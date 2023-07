Che cosa sta scatenando Harry Styles a Campovolo: in fila una settimana prima del concerto, tra treni, sole a picco e regole ferree

Quanto caldo fa a Campovolo? Domani sono previsti 40 gradi. Eppure, nonostante il caldo, c’è chi non molla il suo posto. Questo è altro per la prima fila al concerto di Harry Styles, ex One Direction, ora lanciatissimo artista pop, previsto per sabato 22 luglio. Le fan del cantante si sono accampate da una settimana e le loro interviste sui media locali stanno diventando a loro modo virali sui social. Anche perché per resistere tutte quelle ore ci vuole una ferrea organizzazione e loro ce l’hanno: un decalogo con gli orari di chiamata, dalle 9 alle 23, turno notturno obbligatorio e zero numeri assegnati nel corso della serata. Un metodo salva furbi per evitare chi, complice il calo serale delle temperature, pensa di presidiare senza fatica.

io dopo dieci minuti di fila a campovolo pic.twitter.com/EjiDky2iSK

— fearless (@hbweatherx) July 17, 2023

Attese 103 mila persone, boom di passeggeri sui treni

Per la data emiliana di Harry (finora l’unica italiana) sono attese 103mila persone. I biglietti sono stati venduti in pochi minuti. La grande area della Rfc Arena sarà divisa in otto settori: cinque zone colorate più tre sottopalco, per i fan che hanno speso quasi 200 euro di biglietto. Il Resto del Carlino racconta che sono già una cinquantina le ragazze accampate con 13 tende, armate di acqua e materassini. C’è chi arriva da Roma, chi da Milano. «In serata però, gli addetti alla sicurezza ci hanno fatto spostare in quest’area», spiega Teresa, 22enne milanese. Le fan hanno trascorso la notte sul prato dietro l’edificio della Croce Rossa a Massenzatico, ma in mattinata sono tornate davanti all’Arena. Il live della star internazionale richiamerà a Reggio per quel giorno l’880% in più di passeggeri in treno. La statistica è stata stilata da Trainline, piattaforma per viaggiare in treno e pullman. Nessun artista in Italia ha saputo creare finora queste aspettative. L’unico evento a tenere il passo di Styles sarebbe quello dei Blur nel concerto in programma nello stesso giorno a Lucca, che registra un aumento del +122%.

(foto copertina tweet @robisinlovewlou)

Leggi anche: