«Pensati Fernanda Number Six»: i migliori meme sulla fan di Harry Styles diventata una star sui social dopo il concerto di Campovolo

L’attesissimo concerto a Campovolo di Harry Styles si è concluso ieri sera, ma il web continua a parlarne e incorona come vera protagonista di questo evento Fernanda Number Six. Un decalogo con gli orari di chiamata, dalle 9 alle 23, turno notturno obbligatorio e zero numeri assegnati nel corso della serata: sono queste le ferree regole che hanno organizzato i fan nei giorni scorsi, arrivati a Campovolo settimane fa per riuscire a essere il più vicini possibile al cantante. Durante un servizio del Tg1 sono state riprese alcune ragazze che facendo l’appello hanno fatto il nome di Fernanda Number Six, diventata subito un simbolo su Twitter di tutti i fan sfegatati in attesa da giorni e giorni per il proprio idolo. Poco dopo è uscita la notizia che Fernanda, nonostante fosse lì da una settimana, in realtà aveva un biglietto falso. Apriti cielo: Twitter è letteralmente impazzito. Tanto che qualche fan al concerto si è presentata con una maglia con su scritto: «Pensati Fernanda Number Six».

Foto di SupahRoss – Instagram

I meme: «La vera star è lei, non Harry Styles»

Poi lei stessa ha annunciato di essere poi riuscita ad entrare. E tutta questa storia in poche ore ha scatenato i meme dei social. C’è chi condivide il video di Harry Styles emozionato e ci scrive: «Si inchina emozionato alla regina di Campovolo, l’icona di questo concerto: Fernanda Number Six»; e chi mette scene di addio prese dai film e commenta: «Ecco Fernanda che lascia l’Italia sapendo di aver cambiato il corso della storia per sempre». Non manca chi ironizza pensandola che fugge dalle guardie dopo che le hanno trovato il biglietto falso. Quel che accomuna gran parte dei tweet ironici è l’incoronazione di Fernanda a star di questo concerto: «Harry Styles può aver fatto due tour mondiali da solista, dischi di platino e vinto grammy awards ma non potrà MAI fare la storia di Campovolo e di Twitter come Fernanda Number Six. Lei è la vera star», scrive un’utente.

