Chi è Fernanda Number Six, la presunta fan accampata da una settimana (con biglietto falso) per Harry Styles e diventata virale sui social

Fernanda Number Six è diventata il simbolo delle fan accanite di Harry Styles, accampate da una settimana a Campovolo (Emilia Romagna) dove è previsto il concerto dell’ex One Direction questa sera, 22 luglio. In queste ore ne stanno parlando in moltissimi sui social. Tutto è partito da un recente servizio del Tg1 in cui sono state raccontate le regole ferree ideate dai fan per stabilire una sorta di gerarchia tra chi doveva stare vicino al palco del cantante. Durante le riprese è stata inquadrata una ragazza che gridava il nome di Fernanda Number Six e poi di Erica Number Ten. Il numero affianco al nome indicava il momento di arrivo sul luogo. Pertanto, Fernanda sarebbe stata una delle prime ad essere arrivata, la sesta per la precisione. In poche ore su Twitter è, però, scoppiato il caos. Stando a una serie di tweet, Fernanda aveva un biglietto falso, e quindi inizialmente non sarebbe riuscita ad accedere all’evento. Il tutto nonostante avesse atteso per giorni, e dopo essere arrivata direttamente dal Messico per il suo idolo.

Il presunto biglietto falso, poi l’annuncio: tra finzione e realtà

La presunta notizia inizia a circolare, provocando l’ironia del web. Tanto che, riporta Today, il profilo Twitter Fer on tour, che sostiene di essere proprio Fernanda, prima lancia un appello chiedendo che qualcuno le vendesse un altro biglietto e poi annuncia di essere riuscita a entrare. Come analizza Bufale.net, però, nonostante sia plausibile possa esserci stato un primo controllo biglietti in queste ore e che il caos sulla gestione dei posti tra i fan di Harry Styles sia stato accertato, non si sa se la vicenda di Fernanda Number Six sia del tutto vera o in parte romanzata e diventata un fenomeno creato dalle logiche social.

